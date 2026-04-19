Milan al minimo, ma quasi in Champions: a Verona arriva l’ottava vittoria per 1-0

19/04/2026 | 18:47:11

Otto vittorie su 19 in campionato sono arrivate per 1-0 per il Milan, nella migliore delle tradizioni allegriane. Una rincorsa al posto in Champions League che però sembra essere sempre più concreta, visto che i rossoneri hanno allungato a più otto sul quinto posto, rendendo minime le chance di rimonta delle inseguitrici. Dall’1-0 al Bologna di settembre fino a quello odierno a Verona, che però conta tantissimo in ottica europea, con i rossoneri che hanno agganciato il Napoli scacciando i fantasmi visti dopo il pesante 0-3 con l’Udinese di settimana sorsa

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