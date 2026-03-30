Mijatovic (vicepres. Partizan): “Kostic al Milan? Nessuno mi ha interpellato, mai vista l’offerta”

30/03/2026 | 15:24:32

Pedrag Mijatovic, vicepresidente del Partizan Belgrado, ha parlato a sportske.net di Kostic, prossimo acquisto del Milan: “In merito alle informazioni sul trasferimento di Andrej Kostić al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan, ma anche al resto del pubblico sportivo e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione. Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l’offerta del Milan. Sottolineo che, anche se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un’offerta così irrisoria. Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario”.

foto x partizan