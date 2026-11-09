Miglior allenatore di ottobre de La Liga e nuovo record: è tornato Mourinho

09/11/2026 | 16:55:44

José Mourinho, tra lo scetticismo galoppante, è tornato alla guida di un Real Madrid da ricostruire internamente, tredici anni dopo l’ultima volta. L’avvio non è stato esaltante, complici le due sconfitte in campionato contro Betis e Atletico, infiammate da continue polemiche arbitrali. Dopo la maxi sosta di ottobre, però, c’è stato un netto e visibile cambio di passo: in 8 partite, tra Liga e Champions League, ha vinto otto volte, con 24 gol realizzati, distinguendosi per la super rimonta in casa della Roma e per la straordinaria vittoria al Camp Nou di Barcellona. Una striscia di successi che, di fatto, lo hanno premiato come miglior allenatore del mese di ottobre del campionato spagnolo, premio assegnato da La Liga. Ma non solo, perché Lo Special One, grazie alla vittoria per 3-0 al Mestalla di Valencia, è diventato il tecnico con la più alta percentuale di vittorie in Liga, tra coloro che hanno disputato almeno 100 partite. Nella speciale classifica, il portoghese guarda tutti dall’alto, forte del suo 77%, seguito da Pep Guardiola (76.3%), Carlo Ancelotti (71.1%), Xavi (69.6%) e Zinedine Zidane (67.8%).

Foto: X Real Madrid