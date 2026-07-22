Messico, Ochoa ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a 41 anni

22/07/2026 | 10:34:08

Una leggenda del calcio messicano e mondiale ha deciso di appendere, definitivamente, i guantoni al chiodo. Guillermo “Memo” Ochoa, storico portiere della Nazionale centroamericana, con cui ha registrato il record di partecipazione a sei Coppe del Mondo consecutive, unico nella storia a riuscirci insieme a Messi e Cristiano Ronaldo, smette con il calcio all’età di 41 anni. La sua carriera è iniziata prestissimo, all’età di 18 anni ha cominciato a difendere la porta del Club América fino al 2011, quando è passato in Europa e, precisamente, in Francia. Prima l’esperienza all’Ajaccio, poi al Malaga e al Granada. In mezzo la parentesi alla Salernitana nella stagione 2023/24.

Le parole di Ochoa affidate ai propri profili social: “Non avrei mai immaginato dove potesse portarmi un sogno. Oggi posso solo guardare indietro con orgoglio e dire: GRAZIE. Grazie alla mia famiglia. Grazie ai miei compagni. Grazie a ogni tifoso che è stato presente in ogni tappa del percorso. Porto con me l’affetto di milioni di persone e la serenità di aver dato tutto per il Messico. Nessuno potrà mai toglierci ciò che abbiamo vissuto. Dal profondo del cuore, grazie di tutto”.

Foto: Instagram Ochoa