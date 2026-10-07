Messi: “Sono un uomo grato, l’Argentina già mi manca ma è la decisione giusta”

07/10/2026 | 21:06:31

Leo Messi saluta l’Argentina sui social: “Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia biancoceleste. So di stare prendendo la decisione giusta. È stato un percorso incredibile, pieno di gioie e anche di qualche tristezza, ma ho ben chiaro che ogni passo che ho fatto ne è valso la pena. E mi sono rimaste molte cose da dire. Mi è impossibile esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno. Sono stati imprescindibili anche i miei amici, tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto, insieme ai rispettivi staff tecnici. Non voglio dimenticarmi di Diego, che ha messo il nostro Paese dove meritava di stare e che, come dico sempre, ci ha aiutato stando qui con noi e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto. Grazie ai club in cui ho giocato, per aver rispettato sempre i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando toccava indossare la maglia della Selección. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la sua guida e la sua volontà, non staremmo neanche sognando di essere arrivati fin qui. Sono un uomo grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e vi ringrazierò sempre per essere stati al nostro fianco, al mio fianco”.

foto x argentina