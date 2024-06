Intervenuto ai microfoni di Clank media, Lionel Messi ha così parlato: “La verità è che, anche se anche ho fatto tante cose, non ho però mai fatto nulla per essere il giocatore che ero, quando ero piccolo. Oggi mi diverto come quel ragazzo. So che resta sempre meno, che mancano pochi anni a causa della mia età”.

Foto: Instagram Inter Miami