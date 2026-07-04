Messi: “Sapevamo che non sarebbe mai stata una partita facile. Nessuno ti regala nulla”

04/07/2026 | 10:31:49

Il capitano della Nazionale argentina Lionel Messi, ha parlato in zona mista al termine del match vinto contro il Capo Verde. Queste le sue parole:

“Onestamente, sapevamo già che questa sarebbe stata una partita molto difficile. Non è stato un caso che questa squadra non avesse perso contro la Spagna né contro l’Uruguay. Segnare il primo gol è stata la parte più difficile e pensavamo che ci avrebbe aiutato a controllare la partita e a giocare con maggiore tranquillità, ma è successo esattamente il contrario. Abbiamo perso il possesso del pallone in alcuni momenti, ci siamo abbassati un po’ troppo e non siamo riusciti a pressarli come volevamo. Loro hanno sfruttato i loro punti di forza e hanno trovato il gol del pareggio. Sapevamo che sarebbe stata comunque una partita complicata. Abbiamo perso il pallone, ci siamo abbassati troppo, non abbiamo pressato bene. Loro ci hanno colpito con le loro armi. I reparti erano troppo distanti tra loro. I difensori centrali si sono trovati spesso in difficoltà. Siamo rimasti disorganizzati e loro avevano sempre un uomo in più. Ci hanno costretto a correre perché non siamo riusciti a pressarli nel modo giusto. Adesso la cosa più importante è riposare, pensare a quello che ci aspetta, prendere gli aspetti positivi. Ce ne sono, perché abbiamo fatto anche cose buone. E correggere quelle negative, che credo oggi siano state parecchie. Queste sono partite a eliminazione diretta, nessuno ti regala nulla. Alcune persone potrebbero sottovalutare certe squadre per il loro nome, ma sapevamo che questa non sarebbe mai stata una partita facile. È proprio questo che rende così speciale questa Coppa del Mondo. Tutto è incredibilmente equilibrato e ogni partita è estremamente difficile”.

Foto: Instagram Messi