Messi saluta Di Maria con una lettera: “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci. Ci mancherai molto”

In occasione di Argentina Cile c’è stata la passerella d’addio ad Angel Di Maria, che ha deciso di lasciare l’albiceleste. Leo Messi non ha voluto perdersi questo momento, nonostante a causa di un infortunio non fosse stato convocato per la sfida. Così ha deciso di scrivere una lettera al Fideo che è stata letta al Monumental dalla Pulce stessa, collegatasi in video: “Spero che tu ti diverta molto con la tua famiglia e con i tuoi cari in questa serata (prima di Argentina-Cile, ndr). Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, abbiamo condiviso così tanto… Chi avrebbe mai pensato che sarebbe finita in questo modo? Ci mancherai molto, ci vediamo presto”.

Foto: Instagram Argentina