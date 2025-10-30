Messi: “Ritiro? Fin quando mi sentirò bene, giocherò”

30/10/2025 | 19:20:11

Leo Messi, attaccante dell‘Inter Miami, ha parlato a Apple TV dove ha raccontato il suo momento e le sirene del ritiro.

Queste le sue parole: “Beh, mi piace competere, mi piace giocare. Mi è sempre piaciuto fin da piccolo e continuo a divertirmi come ho sempre fatto in tutta la mia vita. Sento sempre le stesse cose riguardo il gioco, per partecipare, per voler aiutare la squadra. Per rendere al massimo e ogni volta che gioco, voglio vincere. Sono competitivo, cerco di trasmetterlo al gruppo. Finché mi sento bene e ho le capacità fisiche di continuare a farlo”.

Foto: sito Inter Miami