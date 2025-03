Messi risponde a Raphinha: “Noi parliamo sempre sul campo”

Il grande assente di Argentina-Brasile è stato Lionel Messi, che ha dovuto rinunciare agli impegni con la Nazionale a causa di un problema fisico. Ciò non gli ha però impedito di festeggiare sui social la vittoria per 4-1, con un riferimento alle parole di Raphinha di qualche giorno fa. “Dentro al campo, fuori, ovunque sia al fianco di questa Nazionale. Parliamo sempre attraverso il campo, congratulazioni ai miei compagni per la fantastica partita contro il Brasile e anche per la vittoria contro l’Uruguay”, ha scritto Messi.

Foto: Instagram Messi