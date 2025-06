Messi ringrazia Baggio per la maglia regalata: “Sei una stella e una leggenda storica del calcio”

17/06/2025 | 20:40:02

Roberto Baggio ha fatto visita a Lionel Messi al debutto dell’argentino alla competizione per club con il suo Inter Miami contro l’Al Ahly. Il Divin Codino, inoltre, gli ha portato in regalo la sua maglia di USA ’94. “Che visita meravigliosa! Grazie, Roberto, per questo regalo speciale e significativo e per la splendida conversazione che abbiamo condiviso. Sei una stella e una leggenda storica del calcio. Sarà sempre un piacere darti il ​​benvenuto ogni volta che vorrai venire a trovarci!”, ha scritto Messi sul proprio profilo Instagram ringraziando Baggio per il gesto.

Foto: Instagram Messi