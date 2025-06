Messi: “Mondiale per Club? Non vedo l’ora. Questo torneo è una grande opportunità”

14/06/2025 | 00:15:11

“Penso che ci siano squadre importanti provenienti da tutto il mondo, e questo coinvolge molte persone ovunque. Stiamo parlando di grandi squadre, con giocatori molto importanti che la gente ama guardare. È una novità per noi, è un torneo diverso, nuovo. Quindi è una grande opportunità per vedere i migliori giocatori giocare qui negli Stati Uniti, ed è un’opportunità incredibile per farlo”. Lo ha detto Lionel Messi ai canali della Fifa in vista del Mondiale per club, al quale parteciperà con l’Inter Miami, che aprirà la competizione nel match contro l’Al Ahly.

Foto: Facebook Inter Miami