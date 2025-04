Messi: “Mondiale? Ovviamente ci penso. Ma devo essere sincero con me stesso e capire”

Durante l”intervista concessa a Simplemente Futbol, la stella della Nazionale argentina e dell’Inter Miami, Lionel Messi, ha così parlato della possibilità di presenziare all’edizione della Coppa del Mondo 2026 di Canada, Messico e USA: “Ovviamente penso al Mondiale e alla possibilità di esserci, ma vivo giorno per giorno. Devo essere sincero con me stesso per capire se posso esserci oppure no. Mi godo quello che faccio, sono cresciuto con un pallone e sarà sempre così, al di là dell’essere giocatore o meno. Finché possiamo, me lo godo”,

Foto: Instagram Messi