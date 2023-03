Messi: “La nostra festa è dedicata anche a chi non è riuscito a vincere il Mondiale”

Continuano i festeggiamenti in Argentina per la vittoria del Mondiale e con una serie di amichevoli che l’Albiceleste farà per celebrare il titolo vinto in Qatar.

Leo Messi, capitano e leader dell’Albiceleste, dopo l’amichevole con Panama, ha voluto dedicare un pensiero anche a chi non è riuscito a vincere il Mondiale gli anni scorsi: “Oggi è il nostro giorno, ma non voglio dimenticare tutti quei compagni di squadra che ho avuto prima e che hanno fatto di tutto per provare a vincere la Coppa del Mondo. Ci siamo andati vicini e meritano il riconoscimento, hanno dato tutto. Ho sognato questo momento per tutta la vita: una Copa América, la Finalissima e la cosa più bella che ci sia: il Mondiale. Godiamoci questo momento, non so quanto tempo ci vorrà per vincere di nuovo un Mondiale”.

Foto: Instagram Messi