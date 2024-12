Messi incorona Yamal: “Un mio erede? Dovessi sceglierne uno dico lui”

Leo Messi incorona Lamine Yamal come suo erede. L’asso argentino, intervistato dal Ciringuito, ha incoronato Lamine Yamal come suo erede: “Un mio erede? C’è una generazione di giovani giocatori che sono molto bravi e che hanno tanti anni davanti a sé. Ma se dovessi sceglierne uno, per l’età e il futuro che ha, sceglierei Lamine Yamal. Dipende da lui perché il calcio dipende da tante cose, ma Lamine è il presente e il futuro”.

Foto: Instagram personale