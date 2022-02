Messi: “Il PSG ormai ha poco da invidiare ai grandi club europei. Qui per scrivere ulteriormente la storia”

Leo Messi ha parlato ai canali ufficiali del PSG, analizzando la voglia voglia di vincere la Champions con la sua nuova squadra.

Queste le sue parole: “Questo club è cresciuto molto negli ultimi 10-11 anni, ha molta ambizione e voglia di migliorarsi. Oggi non ha nulla da invidiare ai club storici europei, è uno dei top club al mondo. Sono qui per scrivere ulteriormente la storia. Vincere la Champions però è complicato, ci sono i migliori club e ogni dettaglio, ogni errore può costarti caro. Abbiamo la squadra per provare a raggiungere questo obiettivo, ma dobbiamo essere calmi, perché è difficile e i migliori non sempre vincono. Bisogna valutare tutti i dettagli e fare una grande squadra, le squadre forti sono quelle che raggiungono l’obiettivo e noi ci stiamo arrivando”.

Sui compagni: “Conoscevo già Di María e Neymar, mentre non conoscevo Kylian Mbappé nemmeno fuori dal campo. Piano piano ci stiamo conoscendo, soprattutto in campo per cercare l’intesa. È bello condividere il campo con i migliori, sono stato fortunato per tanti anni al Barcellona e oggi anche qui. Sono felice”.

Foto: Twitter PSG