Messi ha ricevuto il premio Princesa de Asturias per lo sport

03/06/2026 | 14:17:23

Ennesimo premio per Messi, stavolta individuale, che ha ricevuto il Princesa de Asturias per lo sport. Un altro trionfo per l’argentino, che può aggiungerlo al suo già ricco curriculum. La giuria ha motivato la scelta “della pulce” così: “Oltre il suo talento abbagliante, la sua eccezionale carriera sportiva e il suo formidabile e continuo lavoro di solidarietà per promuovere l’accesso all’istruzione e l’assistenza sanitaria dei bambini più svantaggiati, si è anche guadagnato il rispetto e l’ammirazione di tutti per il suo comportamento esemplare all’interno del campo e per la sua costanza, umiltà ed impegno nel gioco”.

Foto: X L’Equipe