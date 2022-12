Messi contro Mbappé: una finale da numeri 10: in lotta anche per il titolo di capocannoniere

Domenica 18 dicembre alle 16 si assegnerà il titolo di campione del Mondo. In finale Argentina e Francia, con un minimo comune denominatore, il numero 10. Messi contro Mbappé. Estro, talento puro, contro rapidità ed esplosività.

E’ l’ultima grande chance per l’argentino, reduce già da una finale Mondiale persa, nel 2014. Un trionfo gli garantirebbe l’eterna gloria, senza più quell’assillo di Maradona e del Mondiale da vincere.

Dall’altra c’è Mbappé, 23 anni, già alla seconda finale Mondiale, la prima l’ha vinta già 4 anni fa, con tanto di gol in finale contro la Croazia.

Un cannibale, destinato a superare record su record. Ma che non ha di certo voglia di lasciare nulla indietro.

Sarà un duello tra numeri 10, tra due stili di calcio differenti, che dividerà i tifosi.

In palio, oltre alla Coppa del Mondo, anche il titolo di Capocannoniere, con entrambi a quota 5 gol. Messi e Mbappé sono pronti a sfidarsi, ricordando che i due sono compagni di squadra al PSG e uno dei due, tra qualche settimana, rientrerà nella gloria.

Foto: twitter FIFA World Cup