Messi: “Con CR7 c’è grande rispetto. La rivalità solo in campo”

20/06/2025 | 17:13:54

Lionel Messi ha voluto pubblicamente rendere omaggio al suo eterno rivale Cristiano Ronaldo, con il quale ha avuto una competizione per circa 15 anni. In un’intervista recente, il fuoriclasse argentino ha sottolineato il profondo rispetto che nutre nei confronti del portoghese, riconoscendo la longevità e la competitività dell’attaccante: “Nutro grande rispetto per Cristiano Ronaldo per la sua carriera, perché è ancora in competizione ai massimi livelli”.

Per anni, Messi e Ronaldo hanno infiammato il mondo del calcio con una delle rivalità più iconiche della storia dello sport, vestendo le maglie di Barcellona e Real Madrid, e poi confrontandosi da leader assoluti nelle rispettive nazionali e nei maggiori palcoscenici europei. Secondo Messi, tutto è sempre rimasto nei confini del campo: “La nostra rivalità era in campo, entrambi volevamo il meglio per le nostre squadre. Ma fuori siamo persone normali”.

Pur non essendo mai diventati amici né avendo avuto occasioni di frequentarsi nella vita privata, Messi ha ribadito il valore umano di quel dualismo sportivo: “Non abbiamo trascorso del tempo insieme, non siamo amici, ma ci siamo sempre trattati con grande rispetto”. Un riconoscimento raro e sentito; oggi, con le carriere in fase discendente ma ancora brillanti, le parole di Messi rappresentano un tributo autentico a un rivale che ha contribuito a renderlo ancora più grande.

Foto: Instagram Messi