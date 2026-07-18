Messi commenta la foto con Yamal: “Non so spiegarla. Mi rende felice perché gioca al Barça”

18/07/2026 | 11:26:43

A poche ore dal calcio d’inizio della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21:00 ora italiana, Leo Messi, ospite al Fanatics Fest organizzato dalla FIFA, ha parlato della foto profetica con Yamal scattata nel 2007. Le sue parole: “Quella foto di me e Lamine è semplicemente folle. Non so spiegarla… Lui era soltanto un neonato e ora siamo qui, ci ritroveremo sul campo in una finale. Sulla forza di Yamal: “Lamine è già uno dei migliori giocatori al mondo. Mi rende felice perché gioca nella squadra che amo. Lo seguo sempre da vicino, noi del Barça siamo fortunati ad averlo. Gli auguro il meglio”. Foto: Instagram Barcellona