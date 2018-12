Mertens: “Anfield? Niente di particolare. Siamo abituati ad atmosfere così”

Intervistato dal Times, Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato della sfida Champions di stasera ad Anfield contro il Liverpool: “This is Anfield? Tutti mi hanno parlato di questo cartello, ma me lo aspettavo più grande. Quando sono entrato ho chiesto dove fosse, non mi sembra niente di particolare. L’atmosfera? Il calcio in Italia è pazzesco e anche le persone sono ‘pazze’, quindi penso che ci siamo abituati”. Su Ancelotti: “Il mister ci mette tranquillità, fa sembrare tutto così facile e non abbiamo stress. Normalmente vedi allenatori stressati, ma io penso di essere più stressato di lui”. Su Sarri: “Era molto scaramantico, ma ci ha insegnato un calcio diverso dagli altri. Non ha un pulsante di spegnimento, credo dorma un’ora a notte e pensa sempre al calcio”. Infine su Benitez: “Per me è stato un grande passo importante perché nessuno parla inglese qui. Ma Rafa parlava francese, inglese, italiano, spagnolo, parlava ogni lingua e mi faceva sentire a casa. Era come un vero padre”.

Foto: Twitter Napoli