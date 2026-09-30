McTominay torna ad allenarsi con il pallone, il Napoli: “Bentornato”

30/09/2026 | 20:21:59

Il Napoli riabbraccia McTominay. Nei giorni scorsi lo scozzese era già rientrato a Castel Volturno, dove aveva ripreso a lavorare attraverso sedute personalizzate ma in palestra. Oggi il giocatore ex United ha invece ritrovato il terreno di gioco e il pallone, compiendo un altro passo verso il ritorno a disposizione del tecnico dei campani Massimiliano Allegri. “Bentornato Scott” ha scritto il Napoli sui social allegando le foto del centrocampista in campo.

foto x napoli