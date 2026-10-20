McTominay: “Sono vicino alla miglior condizione. E’ facile giocare con De Bruyne”

20/10/2026 | 23:23:39

Le parole di McTominay a Sky: “Devo ancora migliorare e continuare il programma di preparazione fisica per tornare al massimo livello. Sento di essere davvero vicino alla condizione migliore. Ho iniziato un percorso per ritrovare la mia forma e spero di mantenerla per il resto della carriera. Voglio soltanto aiutare la squadra il più possibile, soprattutto davanti ai nostri tifosi. È bello e facile giocare con De Bruyne. È un calciatore incredibile e siamo felicissimi di averlo con noi. È in ottime condizioni e sta facendo molto bene. Abbiamo grande rispetto per lui e dobbiamo cercare di sfruttare al massimo le sue qualità e quelle di tutta la squadra”.

foto x napoli