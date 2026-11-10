McTominay: “Ho subito uno shock al cuore, mi chiedevo perché fosse capitato a me”

10/11/2026 | 21:11:53

Le parole di McTominay dal ritiro della Scozia: “I Mondiali sono stati duri. Proprio alla fine, mi sono ritrovato a subire uno ‘shock al cuore’. Mancavano due giorni alla partita contro Haiti e io mi ero preparato al meglio. Ero in una condizione fisica eccellente, poi succede una cosa del genere e ti chiedi: ‘Ma perché proprio a me?’ Bisogna andare avanti. Nel calcio capita anche questo e a volte le cose non vanno come vorresti, ma devi comunque continuare a dare il massimo. Non voglio che suoni come una scusa, ma ripensandoci capisco che fa parte del percorso”.

foto x napoli