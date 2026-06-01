McTominay: “È stato importante giocare nel mio ruolo naturale di mezzala. Scudetto? Ho assaporato quel successo, voglio ripetermi”

01/06/2026 | 17:35:09

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha concesso un’intervista a GQ Magazine. Queste le sue parole:

“Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort entri in un luogo spaventoso. Ma è anche un posto meraviglioso, perché ti dà spazio per crescere. La carriera è breve e bisogna godersela, altrimenti passa in un lampo. È stato importante giocare finalmente nel mio ruolo naturale di mezzala, dove posso sia attaccare sia difendere. Mi sono sentito subito a mio agio. Anche l’allenatore e lo staff tecnico mi hanno aiutato tantissimo a crescere e a capire meglio il gioco. Alla fine è stato il risultato del lavoro quotidiano. Lo scudetto? Speri sempre che il duro lavoro venga ripagato e che dimostri di poter aiutare una squadra a vincere il campionato. Ora però voglio ripetermi. Ho assaporato quel successo e non voglio fermarmi”.

Foto: Napoli Instagram