McKennie: “Rinnovo? E’ una questione tra il mio agente e la Juventus. Io attaccante? Se serve posso giocare anche in porta”

16/02/2026 | 19:17:24

Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Galatasaray: “Questa è una cosa tra la Juventus e il mio agente. Io devo pensare solo al campo e il mio agente penserà al rinnovo. Inter? È un po’ difficile quando succedono queste cose. Noi dobbiamo concentrarci solo su domani e pensiamo solo a vincere. Vogliamo dare il nostro massimo. Lui ha parlato di questo e io giocato qua tanti anni fa, perciò conosco atmosfera e tifosi. Noi speriamo che non ci fischino troppo anche grazie a Kenan. Se sono pronto a giocare in attacco? Io sono un giocatore che è sempre disponibile per la sua squadra. Io gioco dove vuole il mister anche in porta”.

Foto: Instagram Juventus