McKennie: “La riconferma alla Juventus? La scorsa estate Tudor mi ha messo a dieta”

15/10/2025 | 20:04:17

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a TNT Sports, dove ha spiegato i colloqui in estate con Tudor per guadagnarsi la riconferma in bianconero.

Queste le sue parole: “Ho avuto un lungo precampionato. Il mio allenatore alla Juventus, Tudor, mi ha messo addosso molta pressione. Mi ha detto: ‘Attento, stai invecchiando, il tuo corpo non sarà più in grado di recuperare dalle partite come è abituato a fare, e devi perdere un po’ di peso. È l’unico modo in cui potrai essere coinvolto in questa squadra’. Così mi sono dovuto mettere al lavoro”.

McKennie, che in passato ha spesso parlato delle sue abitudini alimentari non esattamente sanissime, ha spiegato: “Mi sono messo sotto, ho fatto una dieta. Basta snack. Al massimo, degli spuntini salutari, e di sicuro più allenamento. È quello che ho fatto quest’estate: un sacco di corsa. Ma è stata la prima estate in cui non avevo problemi a togliermi la maglietta di dosso in piscina”.

Foto: X Juventus