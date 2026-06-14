McKennie: “Addio Comolli e arrivo di Carnevali? Non sto seguendo, ora penso solo al Mondiale”

14/06/2026 | 15:53:57

Weston McKennie è stato tra i protagonisti della vittoria della Nazionale degli Stati Uniti. L’americano ha parlato alla Gazzetta anche in merito al momento della Juventus, con l’arrivo di Carnevali in bianconero: “Non ho sentito nulla di ciò che sta accadendo a Torino, ma io ho sempre fiducia nella mia Juve. Non ne ho parlato neanche con i miei compagni, al momento sono concentrato su questo torneo che è troppo importante per tutti noi. Quando finirà, poi potrò pensare al resto e occuparmi di Juve”.

Il 4-1 ottenuto all’esordio rappresenta un segnale importante per le ambizioni degli Stati Uniti, ma McKennie invita tutti a mantenere i piedi per terra. “Una vittoria di questo tipo era esattamente quello che speravo. Ovviamente, non sai mai cosa succederà in campo perché ci sono tante aspettative diverse, quelle degli altri, quelle che metti su te stesso e quelle che hai come gruppo squadra. Ma noi sappiamo di cosa siamo capaci e il mondo si è accorto di noi. Vincere 4-1 all’esordio è importante, certo, ma è solo l’inizio. Per questo, non vogliamo esagerare con i festeggiamenti: questa deve diventare la normalità per noi”.

Foto: Instagram Juventus