Mbeumo: “Manchester United? Non ho avuto dubbi, con Amorim ci siamo capiti al volo”

29/07/2025 | 23:00:07

Intervistato dal Telegraph Bryan Mbeumo ha parlato così della sua nuova avventura con la maglia del Manchester United: “Ho sempre avuto fiducia nel mio entourage e sapevo che prima o poi si sarebbe concretizzato qualcosa. Il mercato può essere lungo o breve, serve pazienza e lucidità. Ero in vacanza, avevo bisogno di riposo mentale e fisico. Quando è arrivata la proposta dello United, non ho avuto dubbi. Mi ha detto che qui si lavora per vincere e costruire la miglior squadra possibile. Ho subito apprezzato la sua idea di calcio, ci siamo capiti al volo”.

Foto: Instagram Manchester United