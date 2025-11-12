Mbappé: “Spero che il Kylian del 2025 sia peggiore di quello del 2026. Upamecano? Tutti i club proveranno a ingaggiarlo”

12/11/2025 | 13:35:01

L’attaccante del Real Madrid e capitano della Nazionale francese, Kylian Mbappé, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ucraina valido per le qualificazioni ai Mondiali. Queste le sue parole:

“Bisogna sempre evolversi, come persona e come giocatore. Cerco sempre di migliorare; spero che il Kylian del 2025 sia peggiore di quello del 2026. Cherki? È un talento speciale. Penso che abbia un dono, che sta sfruttando al meglio. È un talento innato, spettacolare. Si è integrato molto bene nel gruppo e nel Manchester City, il che non è facile. Spero che continui così. Ha iniziato bene con noi. Ora ha l’opportunità di tornare, e spero che sia bravo come lo era al Manchester City. Upamecano? Sta facendo molto bene, è molto sicuro di sé, pieno di sicurezza. È nel dibattito su chi sia il miglior difensore del mondo. Per me, è uno di quei difensori dominanti. È capace di tenere testa agli attaccanti, di vincere i duelli. È una risorsa tattica. Gioca in un grande club, il Bayern, non ce n’è molto di meglio… Ma ce ne sono di migliori. Non dirò nulla, non entrerò in quel dibattito, per rispetto del suo club e di lui, perché so che se dicessi qualcosa sarebbe sotto pressione, ma quando si parla di un giocatore di questo calibro, tutti i club proveranno a ingaggiarlo”.

Foto: X Euro 2024