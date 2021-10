Mbappé: “Pensavo cha la mia avventura a Parigi fosse finita, ma non ho intenzione di puntare i piedi”

Kylian Mbappè, attaccante francese del PSG, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de L’Equipe in cui ha parlato del suo mancato trasferimento al Real Madrid. Di seguito le dichiarazioni:

“Il Real ha fatto un’offerta. Quando dico che abbiamo sentito molte cose, sto parlando di qualcos’altro: hanno detto che ho rifiutato sei o sette offerte per il rinnovo, ma mai nella mia vita. Hanno detto che non volevo parlare con Leonardo, mentre era il presidente (Nasser al-Khelaïfi, ndr) che voleva prendere in mano la questione. Mi è stato detto di parlare con il presidente, non ho intenzione di dirgli di no. Si è detto che stavo pensando di rovinare anche lo spogliatoio: niente affatto. Quando il tuo presidente dice davanti al mondo intero che non ve ne andrete, e non ve ne andrete liberi… All’epoca ero un po’ preoccupato, non vi mentirò. Mi sono detto: se non parto libero, cosa mi succederà? Poi fai un passo indietro e ti dici che è il loro modo di mostrare il loro attaccamento. Significa che piaccio al club e che non mi lascerà andare. Pensavo che la mia avventura fosse finita. Volevo scoprire qualcos’altro. Ero nel campionato francese da sei o sette anni. Ho dato quello che ho cercato di dare a Parigi e penso di averlo fatto bene. Arrivare a 18 anni e fare tutto quello che ho fatto, penso che sia stato qualcosa di notevole. Dopo, ognuno è libero di trarre le conclusioni che vuole, ma questa è stata la mia valutazione. Andarsene era la logica conseguenza. Sono rimasto e sono davvero felice. In nessun momento della stagione vedrete un comportamento del tipo: “Non mi avete lasciato andare, ho intenzione di puntare i piedi”. Amo troppo il calcio e ho troppo rispetto per il club, e per me stesso, per togliere il piede dall’acceleratore anche solo per una partita. E per quanto riguarda la mia situazione, per un mese e mezzo, due mesi, non abbiamo discusso sul rinnovo, ho detto che volevo lasciare. Sono nel calcio da abbastanza tempo per sapere che la verità di ieri non è quella di oggi, né quella di domani. Se qualcuno mi avesse detto che Messi avrebbe giocato per il PSG, non ci avrei creduto. Quindi non sappiamo cosa può succedere. Siamo lontani, perché volevo andarmene quest’estate. Non ho intenzione di fare l’ipocrita e gettare una bottiglia in mare, tipo: “Oh, non lo so. Quest’estate, la mia ambizione era chiara, volevo lasciare e mettere il club nelle migliori condizioni per garantire la mia sostituzione. Al momento, il mio futuro non è la mia priorità. Ho già sprecato un sacco di energia quest’estate, ed era logorante”.

Foto: Twitter Le Parisien