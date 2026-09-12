Mbappé: “Non c’è nessuno che abbia fatto meglio di me in questa stagione. Merito il Pallone d’Oro”

12/09/2026 | 15:37:33

Kylian Mbappé sogna di vincere il suo primo Pallone d’Oro e lo sta manifestando pubblicamente con interventi e messaggi. In un’intervista rilasciata a L’Equipe, il numero 10 della Francia e stella del Real Madrid ha ribadito come senta suo il trofeo individuale più ambito del calcio: “Sono sempre stato visto come il prescelto, sono arrivato subito al vertice, ma Dembélé è sempre stato un giocatore di talento. Ha solo avuto un percorso diverso, con tanti infortuni, ma ha ampiamente recuperato. Il Pallone d’Oro, a parte l’epopea Messi-CR7, è stato spesso assegnato al miglior giocatore della squadra, non necessariamente al migliore al mondo. Penso di aver fatto cose diverse da tutti quest’anno. Non c’è un singolo giocatore che abbia fatto meglio di me in questa stagione. Penso di poter vincere il Pallone d’Oro. La gente dice che non ho vinto un trofeo di squadra, ma questo è un premio individuale. C’è qualcuno che l’ha vinto col 100% dei voti? No. Significa che c’è sempre qualcuno che pensa che tu non lo meriti. Credo che la storia debba essere premiata. Essere il migliore marcatore nella storia dei Mondiali, superare tutte le leggende, a soli 27 anni, essere capocannoniere in tutte le principali competizioni: qualcosa vorrà dire, non so se sia mai successo prima”.

Foto: Instagram Mbappé