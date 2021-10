Mbappé: “Neymar? È vero, l’ho chiamato barbone. Mi godo ogni momento con Messi”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de L’Equipe, Mbappè ha parlato anche della Francia, di Messi e Neymar. Ecco le sue parole.

Su Neymar

“Sì, è vero, l’ho chiamato ‘barbone’ perché non ero contento di un passaggio mancato. Sono cose che succedono sempre nel calcio. Ecco perché subito dopo, quando è esploso il caso, ho parlato con lui. Queste cose accadono perché vogliamo vincere. Non c’è nessun problema”.

Su Messi

“Prima di tutto, bisogna sottolineare che si tratta di una grande assunzione. Abbiamo colmato molte lacune. Abbiamo una squadra molto competitiva, pronta a lottare per tutti i trofei. Dopo di che, in agosto-settembre, abbiamo avuto giocatori che sono tornati tardi, che erano infortunati. Un sacco di micro-problemi, significava che non potevamo essere tutti in forma al momento giusto. Contro il City, è stata la prima volta che siamo riiusciti ad essere tutti in forma, anche se non siamo ancora al top. Battere il City (2-0) è un motore per iniziare bene questa stagione. Non avrei mai immaginato che venisse qui! È uno dei pochi giocatori che ho messo in una scatola che ha detto ‘non posso giocare con lui’. Per me, non avrebbe mai lasciato il Barcellona. Mi godo ogni momento con lui. Non bisogna mai dimenticare che è un privilegio. È uno che ama il calcio. Parla con tutti, cerca di integrarsi a modo suo, anche se è un po’ timido. Ma in campo non è timido”.

Sulla Francia

“Europei? Potete fare tutte le analisi che volete, c’è un dibattito in cui siamo unanimi: abbiamo fallito completamente. Quando vieni eliminato agli ottavi da un avversario presumibilmente inferiore (Svizzera) quando stavi conducendo 3-1 all’80° minuto. Sì… Ho anche perso una finale di Champions League. Le vacanze mi hanno aiutato ad andare avanti, perché è difficile ricominciare a giocare subito dopo un evento del genere. Si è portata avanti la cosa, perché la gente ha lasciato che si portasse avanti. Ti dirò la verità: la sera stessa ero infuriato, ma due giorni dopo non ci ho più pensato. Gli ho spiegato, gli ho detto quello che avevo da dire e poi è finita. È vero che si è protratta con la stampa, con la gente, c’era sempre quest’ombra sulla testa della squadra, ma non era più un problema per noi. Ho avuto una disputa, sì, che è stata pubblicizzata perché è iniziata in pubblico. Ora abbiamo bisogno di trovare uno slancio collettivo, ma anche di prestazioni, perché non siamo così bravi. Abbiamo anche bisogno di alcune vittorie importanti: se vinciamo la Nations League, per esempio, riporterà immediatamente uno slancio positivo. Battere il Belgio, e l’Italia o la Spagna dopo, sarebbe un messaggio importante. All’inizio pensi che sia una cosa amichevole, ma poi quando vedi tutto il riconoscimento, la pubblicità intorno alla vittoria del Portogallo (nel 2019), ti dici, beh, ok, ci giocheremo anche noi. Le Olimpiadi erano un obiettivo. E sono stato rapidamente tagliato fuori. Ma le Olimpiadi del 2024 saranno una priorità per me. Se dovrò includerlo nel mio contratto, non esiterò. So dove passerò parte della mia estate nel 2024. Questi Giochi sono in Francia, sono i Giochi del centenario di Parigi. L’ho sempre sognato! Le Olimpiadi sono il Santo Graal dello sport. Non è la più grande competizione nel calcio, ma è qualcosa di inaudito quando si ama lo sport”.

Foto: Twitter PSG