Mbappé: “Nel 2017 ero vicino al Liverpool, mia mamma era fan di Klopp. Voglio il Pallone d’Oro”

22/09/2026 | 23:00:00

Kylian Mbappé si è raccontato in una intervista concessa tra le colonne di The Athletic: “Il Pallone d’Oro lo voglio. Non mi vergogno a dirlo. Non ho paura di dire ciò che penso, anche se a volte la gente può dire: “Ma cosa sta dicendo questo qui?”. Non c’è niente di cui vergognarsi nell’essere sinceri. Non ho mai detto: “Lo vincerò”. Ma penso di aver avuto un buon anno. Molte persone hanno detto che ho avuto un buon anno e mi hanno associato al trofeo. Quindi vediamo cosa succederà. Nel 2007 ero vicino al Liverpool. Mia madre era una grande fan di Klopp e la sua destinazione preferita era il Liverpool, voleva che andassi lì”. La scelta fu però diversa: “Io non l’ho ascoltata perché volevo giocare nella mia città, Parigi. Non volevo lasciare il mio Paese prima di essere diventato qualcuno”.

Foto: X Francia