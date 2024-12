Mbappè: “Mi piacerebbe giocare con Ronaldo, ma ora sarà difficile. Messi? Ho un ottimo rapporto, non avrei mai pensato di giocare con lui”

Kylian Mbappè a soli 22 anni ha già giocato con e contro grandissimi campioni ma non è mai riuscito a condividere lo spogliatoio con il suo idolo, come da lui stesso dichiarato diverse volte, Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di BeIN Sports ha detto: “Certo che mi sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo, è sempre bello giocare con calciatori eccezionali, come lui o come Messi. Quando parliamo di Cristiano, si parla sempre pure di Messi. Ma sono contento perché ho giocato con tanti grandi giocatori: Neymar, Pogba, Griezmann, Benzema… – ha poi continuato – Penso che sarebbe stato bello giocare con lui, ma ora sarà difficile. Ho giocato contro di lui diverse volte, è una leggenda di questo sport. Ho un ottimo rapporto con Messi. Non avrei mai pensato di giocare con lui. È unico come CR7 e penso che a volte abbiamo banalizzato quello che hanno fatto. Sono leggende dello sport”.

Foto: Instagram Mbappè