Mbappé in conferenza: “E’ un sogno e i sogni non si pagano, non hanno prezzo”

Dopo le visite mediche di rito e la conseguente firma sul contratto, Kylian Mbappé è stato presentato al Bernabeu davanti a circa 85.000 spettatori. Successivamente il nuovo attaccante del Real Madrid ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue prime parole:

“Per me è un privilegio essere qua, sogno questo momento da tanto tempo e ora è diventato realtà. E’ un sogno e i sogni non si pagano, non hanno prezzo. E’ una soddisfazione enorme per me e per la mia famiglia, che sa quanti sforzi ho fatto nelle varie tappe. Ora voglio pensare al presente, ho voglia di incontrare i ragazzi e il mister per iniziare.

E’ il mio sogno da sempre, poi è diventato un obiettivo quando sono diventato professionista. Io sapevo che un giorno sarei diventato un calciatore del Real Madrid, dal mio punto di vista l’ho deciso quando ero bambino”.

Foto: twitter Real Madrid