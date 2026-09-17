Mbappé: “Il Pallone d’Oro può tornare a Madrid quest’anno. Yamal? Avrà una grande carriera”

17/09/2026 | 16:30:06

Intervistato da AS, Kylian Mbappé ha parlato del tema Pallone d’Oro: “La mia opinione è che quest’anno ci siano tutte le condizioni per vincerlo. I miei piedi sono i miei migliori sostenitori, per quanto io possa parlare. La cosa più importante per me è che il Pallone d’Oro torni al Real Madrid. Deve tornare al Bernabéu, ai tifosi del Real Madrid; deve tornare per tutte queste persone, per regalare loro speranza. Quelle persone se lo meritano più di chiunque altro. Yamal? Penso che sia un giocatore di grande talento e ho la sensazione che avrà una carriera straordinaria. Gli auguro il meglio”.

Foto: Instagram Real