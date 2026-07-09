Mbappé e Dembelé, la Francia domina e va in semifinale: Marocco eliminato

10/07/2026 | 00:03:24

La Francia elimina il Marocco, 2-0 firmato da Mbappé e Dembelé, Deschamps aspetta la vincente di Spagna-Belgio. Dopo un primo tempo dominato, con rigore sbagliato da Mbappé, serve il secondo tempo alla nazionale di Deschamps per sbloccare la partita. Al 60′ un destro a giro di Mbappé, nulla da fare per Bounou in tuffo. per lui è l’8° centro in questo Mondiale. Al 66′ arriva il raddoppio. Discesa di Dembelé che da posizione centrale colpisce di destro, Bounou può solo sfiorare. È 2-0 Francia.

foto x francia