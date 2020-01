Mazzarri: “Questo il miglior Toro? Quasi, vittoria meritata. Ci siamo ripresi i punti lasciati per strada”

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo il successo contro la Roma ha parlato ai microfoni di DAZN: “Non ci dobbiamo esaltare, ma le ultime due partite del 2019 è successo un po ‘di tutto. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. A volte facciamo degli errori e sembra che la squadra voglia complicarsi la vita da sola. Noi in uscita abbiamo fatto delle ingenuità che non dovevamo fare, noi bisogna concentrarci sui noi stessi e cosa dobbiamo fare. Mi sono arrabbiato tanto, ma si sono comportanti benissimo tutti. Questo il miglior Toro? Quasi. Secondo me la più bella prestazione è stata quella con l’Hellas fino a venti minuti dalla fine, oltretutto loro sul proprio campo fanno fatica tutti quanti. Belotti? Un guerriero, la squadra lo segue e lui aiuta la squadra. Quando gioca così spensierato è imprendibile. Dobbiamo fare così bene a prescindere dall’avversario che avevamo di fronte”.