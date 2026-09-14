Mazzarri nell’occhio del ciclone in Grecia, il tecnico avversario: “Non mi ha stretto la mano, come se fossi uno zingaro”

14/09/2026 | 16:55:52

Walter Mazzarri, allenatore dell’Iraklis Salonicco, è finito al centro di una disputa al termine della partita del campionato greco contro l’Atromitos. L’allenatore avversario, Dusan Kerkez, ha apertamente contestato il comportamento dell’ex tecnico di Napoli e Inter, reo di aver protestato in modo veemente con l’arbitro e di aver usato la sigaretta elettronica a bordo campo. Le parole di Kerkez: “È stato un buon allenatore, ma è forse un esempio per noi più giovani? Rispetto l’Iraklis, è un club storico, ma da parte mia quell’uomo ha zero rispetto. Sono andato a stringere la mano e non me l’ha data, come se fossi uno zingaro. Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero”.

Foto: X Iraklis