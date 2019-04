Mazzarri: “Mai visto Belotti così in forma. Europa? Inutile sbandierare obiettivi se…”

Walter Mazzarri, tecnico del Toro, ha parlato così ai canali ufficiali del club in vista della partita contro il Parma: “Dobbiamo stare attenti, perché per quanto loro siano in una posizione tranquilla ora, avranno sicuramente voglia di fare bene e abbiamo già ricevuto una lezione da loro. Europa? La corsa la facciamo su noi stessi. Io non sbandiero o parlo di obiettivi, perché è inutile se poi perdi con il Parma. Parlano i fatti, la somma di ogni partita porta a una classifica importante. Sono contento del girone di ritorno, ma non voglio fermarmi: io guardo sempre le prestazioni e queste devono crescere continuamente. Assenze forzate di Lukic, Aina, Iago Falque limitano le scelte, domani parlerò con tutti e deciderò la formazione. Belotti? Parliamo di un ragazzo eccezionale, da quando sono arrivato lavora anche sulla parte tecnica con la voglia di un ragazzino. E si sono visti miglioramenti esponenziali. Io così in forma non l’ho mai visto e mi sta sorprendendo, è una forza della natura”.

Foto: sito ufficiale Torino