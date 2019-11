Mazzarri: “Inter? Squadra forte, stima reciproca con Conte. Giocando come sappiamo possiamo mettere tutti in difficoltà”

Walter Mazzarri ha incontrato i media presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino e ha presentato la sfida di domani contro l’Inter: “Se noi faremo quello che sappiamo fare possiamo dare fastidio a tutti. Dobbiamo comportarci da squadra vera. Loro sono un avversario molto forte, inutile parlarne. Occorre pensare solo a noi. I risultati spesso sono figli delle prestazioni, ma non sempre. Nelle ultime uscite si è rivista la squadra dell’ultima fase della passata stagione. Dal momento che durante la pausa si è lavorato bene, mi aspetto che la brillantezza sia cresciuta. Ovviamente davanti avremo una delle squadre più forti del campionato, ma se noi faremo la prestazione delle ultime settimane potremo metterli in difficoltà. Infortunati? Ne abbiamo diversi. Anche riguardo a Baselli e Rincon dobbiamo aspettare le valutazioni di domani. Verdi? Sta migliorando la conoscenza e la condizione personale. Nel primo tempo a Brescia ha giocato molto bene, poi nel secondo tempo è calato e l’ho tolto. Ma, ripeto, nella prima frazione di gara è stato tra i migliori. Berenguer? E’ uno dei più in forma – afferma sul sito ufficiale del Torino – lo ha dimostrato anche a Brescia. Le partite si giocano in 14 e a volte i tre che entrano possono essere più importanti, come lo è stato a Brescia. Domani è uno dei giocatori che potrebbe iniziare la partita o magari entrerà a partita in corso. Conte? E’ un grande allenatore e un grande lavoratore. C’è stima reciproca ma quando siamo uno di fronte all’altro cerchiamo di fare il bene della propria squadra. La ripartenza dopo la sosta? Talvolta non abbiamo raccolto buoni risultati, ma quando si affrontano squadre come l’Inter i giocatori si caricano da soli. Stavolta dovrebbe esserci questo vantaggio, anche se io personalmente ho cambiato alcune cose in queste due settimane per arrivare nel migliore dei modi a questa partita. L’Inter? Io quando sono in un club penso solo a quello, non guardo al passato. In settimana ho studiato l’avversario come faccio sempre e penso solo ad affrontare quella che è una delle squadre più forti in Italia”.

