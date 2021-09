Mazzarri è a Cagliari: al via la nuova era di Giulini

Walter Mazzarri è arrivato a Cagliari, pronto per la sua nuova avventura con i rossoblù. Una svolta maturata nella giornata di ieri quando Giulini aveva deciso di esonerare Semplici già seriamente a rischio subito dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa. Mazzarri ha firmato un triennale, il suo primo impegno sarà di un certo spessore: domenica in casa della Lazio.

Il tecnico è atterrato all’aeroporto di Elmas alle 13.00 e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.

Mazzarri ha rilasciato anche qualche battuta ai giornalisti presenti al suo arrivo in Sardegna: “Abbiamo deciso di parlare prima della Lazio. Ritornare in Sardegna è bellissimo, sono 30 anni che vengo qui. Anche quei 4 mesi da ragazzo… Conosco la mentalità dei sardi, le parole vanno dimostrate. Ora poche parole e tanti fatti, non mi piace fare proclami”.

