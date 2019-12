Mazzarri: “Domani conta solo vincere. Le assenze non devono essere una scusa”

Walter Mazzarri, tecnico del Toro, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina: “Io non cambio il modo di ragionare, e se fino ad oggi non ho mai tirato in ballo gli assenti per giustificare alcune prestazioni non lo farò neanche adesso. Ho piena e totale fiducia nei giocatori che ho a disposizione. Anzi, posso dire che in settimana abbiamo lavorato bene da tutti i punti di vista. I ragazzi hanno risposto alla grande alle mie sollecitazioni in settimana. Ora mi aspetto domani di trovare le conferme in campo. Noi dobbiamo pensare sempre alla prossima partita, non siamo in grado di fare calcoli. Il nostro unico obiettivo è pensare a migliorare la nostra prestazione. E un passettino alla volta provare a fare punti. Di certo, in questo campionato in pochissimi punti ci sono tante squadre. La classifica è cortissima, ed è come se il campionato vero iniziasse ora. Ma non dobbiamo pensarci, pensiamo solo a migliorarci. Ora si bada al sodo, dopo si guarderà alla classifica. A me interessa sempre che la mia squadra faccia un gol in più dell’avversario. L’importante è vincere, del resto non m’interessa niente”, ha chiuso Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino