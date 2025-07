Maxi stangata UEFA per match-fixing: l’Arsenal Tivat escluso 10 anni dalle coppe europee

16/07/2025 | 18:41:35

Mano pesantissima della UEFA nei confronti dell’Arsenal Tivat. Il club montenegrino è stato squalificato per dieci anni dalle competizioni europee e dovrà versare una multa da 500.000 euro per aver truccato un match di Conference League. Al centro dell’indagine, la clamorosa sconfitta per 6-1 subita nel luglio 2023 contro gli armeni dell’Alashkert, che ha ribaltato l’1-1 dell’andata e sollevato più di un sospetto. Il comunicato: “A seguito di un’indagine e dei procedimenti disciplinari contro l’FK Arsenal Tivat e altri soggetti per presunte violazioni del Regolamento Disciplinare UEFA durante le partite della Conference League 2023/24 tra Alashkert FC e FK Arsenal Tivat, disputate nel luglio 2023 sono state adottate le seguenti decisioni:

FK Arsenal Tivat (club): esclusione per 10 anni dalle competizioni UEFA (fino alla stagione 2033/2034) e multa di 500.000 euro

Nikola Celebic (giocatore, FK Arsenal Tivat): squalifica a vita

Ranko Krgovic (allenatore, FK Arsenal Tivat): squalifica a vita

Cetko Manojlovic (giocatore, FK Arsenal Tivat): squalifica per 10 anni

Radule Zivkovic (giocatore, FK Arsenal Tivat): squalifica per 10 anni

Dusan Puletic (giocatore, FK Arsenal Tivat): squalifica per 10 anni

Milan Vignjevic (oggi dirigente del FK Radnicki Obrenovac): squalifica per 10 anni

Goran Janjusevic (oggi dirigente del FK Radnicki Obrenovac): squalifica per 6 anni

Christos Psomiadis (attualmente senza club): squalifica per 8 anni»

Foto: Facebook uefa