Matthaus: “Olise? Tutti vorrebbero giocare per il Real Madrid, ma non c’è alcuna possibilità”

18/07/2026 | 12:05:05

Lothar Matthaus, leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha parlato alla BILD circa il futuro di Michael Olise e le voci che lo vorrebbero vicino al Real Madrid. Le sue parole: “Certo, tutti vorrebbero giocare per il Real Madrid prima o poi. Posso capire il desiderio ma non credo che il Real abbia alcuna possibilità. Direi che le possibilità che Olise giochi per il Real Madrid il prossimo anno sono praticamente nulle”. Sull’importanza di Hoeness, presidente dei bavaresi, ha aggiunto: “Uli Hoeness, in particolare, è una persona che ha un peso determinante. Se Uli dice che il giocatore resterà, a prescindere da chi lo chiami o invii un’offerta, allora quel giocatore resterà”. Foto: Instagram Bayern Monaco