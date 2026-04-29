Matic: “Con Grosso qui i giovani sono migliorati. Vorrei restare al Sassuolo altre 2-3 stagioni”

29/04/2026 | 15:12:03

Intervistato da Sky Sport, Nemanja Matic ha parlato del suo futuro e anche di Grosso: “Molto bravo, lui è un allenatore già preparato per qualcosa in più. Con lui la squadra è migliorata tanto, i giovani come Muharemovic, Volpato e tutti gli altri ora sono di alto livello. Il mio futuro? Vediamo, dopo la stagione parlerò con il club per sapere se sono soddisfatti con me. Io voglio rimanere qui, giocare 2-3 stagioni e poi andare in vacanza”.

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