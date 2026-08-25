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Mateta, c’è anche l’Aston Villa

25/08/2026 | 11:55:58

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Secondo David Ornstein di The Athletic c’è anche l’Aston Villa su Mateta. Lo stesso club inglese sta monitorando la posizione di Leao, vi abbiamo raccontato come anche la Juve è alla finestra sull’attaccante in uscita dal Crystal Palace. Una situazione in evoluzione. La prima proposta dell’Aston Villa per l’attaccante è stata respinta. L’offerta è risultata nettamente inferiore alla valutazione fatta dal Palace, che si aspetta un’offerta ben più alta per il nazionale francese prima di acconsentire alla sua cessione.


foto x palacr