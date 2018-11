Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Voetbal Magazine soffermandosi anche su Nainggolan. Ecco le sue parole: “Nainggolan sa fare sutto: recuperare palla, contrastare, superare gli avversari e fare gol. Secondo me è il nuovo Stankovic dell’Inter. Perché è troppo importante per giocare all’ombra degli altri”, ha chiuso Materazzi.

Foto: Twitter ufficiale Inter