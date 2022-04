Materazzi: “Juve più compatta, l’Inter deve fare gruppo e ritrovare certezze. Dybala? Mi piacerebbe tantissimo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrale difensivo dell’Inter Marco Materazzi ha parlato del prossimo derby d’Italia, che domenica sera vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus: “È “La” partita, la più sentita, per mille motivi, almeno così la vivevamo ai miei tempi. Questa volta nessuna può permettersi di perdere. Solo un risultato possibile. Ora l’Inter che deve ritrovare la strada perduta. La Juve in questo momento è più compatta. Mi farebbe immenso piacere che a deciderla fosse Barella. Ora è in difficoltà, ma se siamo lassù è perché ci ha portati lui con le sue corse infinite. Altrimenti Bastoni”.

Sulle critiche alla squadra di Simone Inzaghi: “Fino al derby non erano corrette. L’Inter era nella situazione ideale. Ora il Milan va avanti con entusiasmo e altre, tipo l’Inter, si sono un po’ fermate. Ma la qualità c’è, i giocatori ci sono, l’allenatore anche. La verità è che le grandi si vedono in questi momenti. Se le cose vanno male, bisogna fare gruppo e ricordare le vecchie certezze”.

Materazzi parla delle possibilità di scudetto: “Non si può lasciare niente d’intentato. Le prossime due partite sono difficili, Juve e Verona, poi però il calendario può essere migliore delle rivali. Non c’è altro da fare che crescere nel gioco, ritrovare sicurezze e motivazioni. A inizio stagione essere tra le prime quattro era il minimo, adesso è il traguardo. Se poi viene di più”.

Sulla possibilità di vedere Paulo Dybala all’Inter: “Se mi piacerebbe? Uh, tantissimo”.

Foto: Twitter personale Materazzi